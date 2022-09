Urmează noi remanieri în Guvern Urmeaza noi remanieri in Guvern, ce ar putea fi anunțate la sfirșitul lunii septembrie, o spune prim-ministra Natalia Gavrilița. Declarațiile au fost facute in cadrul ediției din 8 septembrie a emisiunii „Cutia Neagra” de la TV8. „Avem mai multe domenii unde sint mai multe nemulțumiri sau unde lucrurile s-ar putea sa se miște mai repede, dar avem și domenii unde sint persoane care sint mai potr Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

- Urmeaza noi remanieri in Guvern, ce ar putea fi anunțate la sfirșitul lunii septembrie, o spune prim-ministra Natalia Gavrilița. Declarațiile au fost facute in cadrul ediției din 8 septembrie a emisiunii „Cutia Neagra” de la TV8. „Avem mai multe domenii unde sunt mai multe nemulțumiri sau unde lucrurile…

- In perioada urmatoare vor mai urma remanieri in Guvern, susține prim-ministra, Natalia Gavrilița. „E ca intr-o echipa de fotbal, cand un jucator obosește, facem o schimbare și dam un suflu nou, un impuls nou”, a spus Gavrilița, la Cutia Neagra de la TV8. Gavrilița a mai declarat ca Iuliana Cantaragiu…

- Prim-ministra, Natalia Gavrilița, respinge informațiile precum ca in scurt timp nou șef de Guvern va fi Dorin Recean. „Moldova e plina de zvonuri”, a spus aceasta la Cutia Neagra de la TV8.

- Prim-ministra Natalia Gavrilița nu confirma și nici nu infirma daca vor urma remanieri in Guvern, insa recunoaște ca sint anumite ministere care se mișca mai incet. Declarațiile au fost facute in cadrul unei conferințe de presa susținuta impreuna cu ministrul Finanțelor, Dumitru Budianschi. {{634728}}„Am…

- In contextul crizei majore din ultimele luni care s-a inregistrat la traversarea frontierei de stat moldo-romane, unde s-au creat cozi kilometrice de camioane, Asociația Transportatorilor Auto i-au solcitat, printr-o adresare, prim-ministrului, Natalia Gavrilița sa soluționeze cit mai rapid problema…

- Președinta Maia Sandu spune ca ar fi facut niște remanieri in Guvern, daca era prim-ministra. Insa așa cum la șefia Executivului este Natalia Gavrilița, și responsabilitatea ii revine acesteia. Declarațiile au fost facute in cadrul ueni emisiuni la Nord News .

- Romania nu va avea probleme cu necesarul de gaze pentru urmatoarea iarna in conditiile in care, la 1 august, gradul de umplere a depozitelor va fi de 58,7%, cu 12,7% mai mult decat prevede tinta intermediara, potrivit Ministerului Energiei."In contextul deciziei de ieri a Consiliului pe Energie…

- Prim-ministra, Natalia Gavrilița, a raspuns astazi zvonurilor privind alte remanieri in Guvern. „Vorbesc in continuu cu miniștrii și daca voi vedea ca anumite lucruri nu se mișca suficient de repede atunci cred ca dupa un an e cazul sa vedem daca putem gasi alternative mai bune”, a declarat aceasta…