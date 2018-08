Urmează ÎMBOLNĂVIRI de CANCER în Europa! Cauza: EROAREA unui LABORATOR din China Impuritațile conținute intr-o molecula fabricata intr-un laborator din China pentru industria farmaceutica vor produce cazuri de cancer in Europa. Acest avertisment a fost lansat joi de catre Agenția Europeana a Medicamentelor (EMA) și se refera la Valsartan, principiu activ al mai multor medicamente pentru bolile cardiologice (insuficiența cardiaca, hipertensiune arteriala, infarct cardiac recent etc.), informeaza AFP. Pe 18 iulie, laboratorul chinez Huahai a chemat inapoi din lumea intreaga aceasta molecula din cauza prezenței N-nitrosodimetilaminei (NDMA), o substanța clasata ca probabil cancerigena… Citeste articolul mai departe pe jurnalmm.ro…

Sursa articol si foto: jurnalmm.ro

