Stiri pe aceeasi tema

- Retailerul francez Auchan a inaugurat doua noi magazine din categoria ATAC Hiper Discount, la Timișoara și Ploiești, in cadrul strategiei de extindere a rețelei, dupa ce primul hipermarket ATAC, sub sloganul ,,Jos cu prețurile !” a fost deschis la Brașov, in luna aprilie. In strategia sa de marketing,…

- Proiectul de construcție a centurii ocolitoare a orașului Comarnic, un proiect de importanța majora pentru descongestionarea traficului pe Valea Prahovei, se apropie de finalizare, conform declarațiilor fostului președinte al Consiliului Județean Prahova, Iulian Dumitrescu. Cu toate acestea, deschiderea…

- Presedintele Consiliului Judetean Prahova, Iulian Dumitrescu, suspendat din functie in urma unei decizii a DNA, confirmata de instanta de judecata, in urma acuzatii de coruptii, afirma ca reprezentanti ai Ministerului Transporturilor i-au comunicat ca realizarea autostrazii Comarnic – Brasov va incepe…

- Dupa inundațiile de duminica, de la Valcanești, in Prahova, luni, natura s-a dezlanțuit din nou in mai multe stațiuni de pe Valea Prahovei. La Sinaia, o strada a fost inundata. Luni, o ploaie torentiala, care a durat aproximativ o jumatate de ora, a facut prapad in statiunile de pe Valea Prahovei.…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Romane a semnalat luni, 6 mai, aglomerație pe sensul de coborare al DN 1 catre Ploiești, intre stațiunile Predeal și Bușteni, dar și intre localitațile Comarnic și Breaza.

- In timp ce in spitale sunt organizate linii de garda tocmai pentru a face fața solicitarilor, un spital din județul Brașov este inchis in perioada Paștelui, aidoma unui magazin satesc. Incredibil, dar Spitalul Orașenesc Victoria din județul Brașov este inchis intre 2 și 6 mai, tocmai cand mai multe…

- Un turist strain a ajuns la spital in urma unui accident de motocicleta, vineri dupa-amiaza, pe Drumul Național 10, in Chirlesti (Nehoiu). Poliția a comunicat ca a fost vorba despre coliziunea intre doua motociclete, conduse pe direcția Brașov catre Buzau de doi cetațeni straini, de 37, respectiv 38…

- Nebunie la filiala AUR de la Brașov, unde a fost schimbat candidatul pentru Primarie pe ultima suta de metri. Deputatul Dan Tanasa ii ia locul Gabrielei Urse, sefa departamentului de comunicare al filialei, și se inscrie astfel in cursa pentru functia de primar al municipiului de la poalele Tampei.…