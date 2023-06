Urmează greve uriașe în perioada următoare - Sindicaliștii din mai multe domenii amenință că vor paraliza țara Spitalele risca sa se inchida, in cazul in care guvernul nu va lua masuri care sa opreasca greva asistenților medicali, brancardierilor și infirmierilor.Și angajații CFR se pregatesc de protest. Ei au anunțat ca vor intra in greva, daca nu se aplica legea statutului personalului feroviar care ar aduce o majorare de 25 la suta.In penitenciare au inceput deja protestele. Polițiștii au intrat in greva saptamana aceasta. Daca nu sunt ascultați, amenința ca la urmatoarea acțiune vor lipsi 4 zile, și nu 4 ore.Și la Societatea de Transport București este o situație tensionata. Liderul șoferilor și vatmanilor… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

