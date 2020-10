Urmează excluderea lui Marian Oprișan din PSD? Fostul lider PSD Vrancea, Marian Oprișan, a declarat miercuri, la Antena 3, ca singura varianta a conducerii centrale sa se asigure ca el nu va fi candidat la parlamentare este excluderea sa din partid, asta daca liderii de la București nu vor sa faca o infracțiune. Marian Oprișan a explicat ca, potrivit Statutului PSD, Consiliul Politic National poate schimba un lider județean (cum s-a intamplat in cazul sau) dar nu poate desființa Consiliul Politic Județean, singurul organism abilitat sa inainteze propunerile de candidați la parlamentare. In acest context, o lista cu candidați care… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

