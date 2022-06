Urmează două săptămâni de foc în România: ANM dă prognoza detaliată pe regiuni In toate regiunile țarii, temperaturile vor trece de 30 de grade in urmatoarele doua saptamani, cu excepția Dobrogei, pentru care meteorologii anunța temperaturi maxime de pana la 29 gde grade, potrivit prognozei transmise luni de Administrația Naționala de Meteorologie (ANM). Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

