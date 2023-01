Urmează demiteri după moartea minerilor la Cariera Jilț: Managerul CE Oltenia și finul șefului CJ Gorj, printre cei vizați Surse guvernamentale au declarat pentru STIRIPESURSE.RO ca ministrul Energiei ar putea anunța luni noi decizii dupa tragicul accident de la cariera Jilț din Gorj, in urma catuia trei mineri și-au pierdut viața. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

- Trei mineri au murit, la data de 17 ianuarie, intr-un teribil accident care a avut loc la Cariera Jilț Sud, in județul Gorj. O mașina cu muncitori s-a rasturnat, iar 3 dintre ei nu au putut fi salvați. Virgil Popescu, ministrul Energiei, a cerut demiteri, iar 3 directori din Complexul Energetic Oltenia…

- Complexul Energetic (CE) Oltenia anunta, miercuri dimineata, schimbarea din functie a directorilor direct raspunzatori, pe cale ierarhica, de activitatea Carierei Jilt Sud, unde marti a avut loc un accident in urma caruia trei persoane au decedat si alte 10 au fost ranite. Fii la curent cu…

- Un accident teribil a avut loc, marți, la o mina din județul Gorj, acolo unde o tancheta cu 25 de mineri s-a rasturnat in interiorul unei cariere, trei persoane decedand, iar alte șapte fiind ranite. Polițiștii au declanșat verificari. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

