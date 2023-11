Stiri pe aceeasi tema

- Iulia Albu va deveni, mai mult ca sigur, ținta multor reacții acide in mediul online. Luni seara, 27 noiembrie 2023, Antena 1 va difuza imagini cu un moment rușinos in care va fi implicata vedeta. Devenind un car de nervi, fashion editorul s-a descarcat pe copii, fiind filmata in timp ce țipa la aceștia.…

- America Express, 26 noiembrie 2023. Iulia Albu și Mike au fost protagoniștii unui nou scandal de proporții. Cei doi au facut o criza de nervi in mijlocul strazii, iar concurenta și-a pierdut rabdarea. Iulia Albu și Mike și-au spus cuvinte dure.

- America Express, sezonul 6. In editia de sambata, 18 noiembrie 2023, Iulia Albu, faimoasa pentru dragostea sa pentru pasarile de curte – in special gaini – a ajuns la o ferma de cocoși de lupta. Concurenta i-a surprins pe colegii sai aflati pe Drumul Soarelui, la America Express, sezonul 6, ediția 20.…

- Iulia Albu traiește in prezent o frumoasa poveste de dragoste alaturi de Mike Iacob, insa puțini știu cine a fost primul barbat din viața concurentei de la America Express - Drumul Soarelui. Designerul vestimentar a vorbit despre cel care a cucerit in urma cu mai bine de 19 ani.

- Iulia Albu a transmis un mesaj neașteptat in mediul online, dupa ce a fost salvata de la eliminare in al doilea stage din sezonul 6 America Express - Drumul Soarelui. Concurenta și Mike au fost la un pas sa plece acasa din Columbia, insa soarele a fost verde.

- Dupa ce trei echipe s-au calificat la jocul pentru amuleta, ceilalți concurenți au fost nevoiți sa iși caute cazare. Mike și Iulia Albu au gasit rapid pe cineva care sa ii gazduiasca peste noapte. Concurenții au fost impresionați de povestea de viața a femeii care i-a luat sa doarma la ea acasa.

- Faimosul designer de incalțaminte Mihai Albu și-a exprimat parerea, in exclusivitate pentru Playtech Știri, despre concurenții show-ului ”America Express” (Antena 1), ediția 2023, printre ei numarandu-se și fosta soție, Iulia Albu, dar și iubitul ei actual, Mike, violonist de profesie: ”E un concurs…

- Mai sunt doar cinci zile pana cand noul sezon America Express se intoarce pe micile ecrane. Una dintre echipele care vor face senzație și vor aparea in ipostaze rare in fața telespectatorilor este formata din Iulia Albu și iubitul ei, Mike. Vedeta a facut dezvaluiri despre ceea ce urmeaza sa se intample…