Vitali Kliciko, primarul Kievului, a descris capitala Ucrainei ca fiind “incercuita” si a spus ca o evacuare a civililor nu va fi posibila “pentru ca toate caile de acces sunt blocate”. “Suntem in pragul unei catastrofe umanitare”, a declarat el pentru Associated Press, duminica, in contextul in care in capitala sunt restrictii de circulatie, care, spune el, au permis la “vanarea sabotorilor” de pe strazi. “In acest moment, avem curent electric, acum avem apa si incalzire in case. Dar infrastructura este distrusa pentru a livra alimente si medicamente. De aceea, mesajul pentru toata lumea este:…