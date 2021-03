Stiri pe aceeasi tema

- Se distruge și Padurea Hoia, o oaza de verdeața și pace. Utilajele lucreaza de zor la realizarea de drumuri prin padure.”Gata, s-a terminat cu padurea in Hoia, zic eu. E demult asfalt de la capatul str. Donath pana la creasta dealului Hoia. Dar azi am descoperit ca de aici drumul care trece sub…

- Toate sectoarele de drumuri publice au carosabilul curat si partial uscat, respectiv partial si umed, cu exceptia DN18, in Pasul Prislop, unde intre km 160 si km 180 se gaseste pe partea carosabila un strat de zapada framantata, cu grosimea cuprinsa pana la 1 cm. Angajatii sectiei de drumuri nationale…

- Consiliul Judetean Cluj informeaza participantii la trafic in legatura cu faptul ca, in cursul diminetii zilei de vineri, 15 ianuarie a.c., pe raza judetului Cluj nu exista drumuri judetene blocate

- Cu 56 de utilaje de deszapezire vor actiona drumarii calaraseni in aceasta iarna. Masinile de deszapezire lucreaza non-stop in aceste zile, cand judetul Calarasi se afla sub cod galben de ninsoare.

- Nici finalul saptamanii trecute nu a facut excepție de la regula de acum impamantenita, din pacate, de prindere a șoferilor care au plecat la drum dupa ce au consumat bauturi alcoolice. Recordul finalului de saptamana este deținut de un barbat de 57 de ani, din Radauți. Polițiștii au fost informați…

- Drumurile lui Dan Spataru duc tot la Erevan. Fotbalistul naționalei Moldovei a parasit gruparea armeana FC Noah, dupa ce i-a expirat contractul și s-a transferat la rivala acesteia, Ararat-Armenia.

- In weekend-ul trecut, polițiștii care au acționat pe drumurile publice de pe raza județului au depistat mai multe persoane care au comis infracțiuni la regimul circulației pe drumurile publice. Un barbat de 44 de ani a fost oprit pentru verificari in localitatea Arduzel. Pe langa faptul ca avea o concentrație…

- Drumarii Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) au actionat in ultimele doua zile pe reteaua de drumuri nationale si autostrazi cu 713 utilaje si au imprastiat 5.749 tone material antiderapant, se arata intr-un comunicat transmis marti AGERPRES. Astfel, in intervalul 7…