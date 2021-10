Regizoarea Patty Jenkins a anuntat in cadrul unei conferinte online cu ocazia DC Fandome ca va exista si a treia parte a filmului „Wonder Woman”. Desi nu a fost anuntata nicio data de incepere a filmarilor, cineasta a confirmat ca va lucra la noul film. Ea ar urma sa fie regizor, scenarist si producator, scrie Le Figaro. Gal Gadot, care a interpretat-o pe Wonder Woman in primele doua filme, va reveni de asemenea in proiect. Patty Jenkins a fost intrebata de Lynda Carter, prima interpreta a eroinei in anii ’70, si care ar urma sa aiba un rol important in acest nou film. „Gal Gadot, careia i-ar…