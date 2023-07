ADID Timiș anunța inceperea campaniilor de colectare deșeuri voluminoase și periculoase din menajer in mediul rural din zona 1 Timișoara, organizate impreuna cu RETIM. Cetațenii care locuies in mediul rural din zona 1, au la dispoziție aceste campanii, prin care pot preda aceste categorii de deșeuri in mod gratuit, prin aport voluntar la containerele Retim. […] The post Urmeaza a treia campanie de colectare deșeuri voluminoase și periculoase in mediul rural din zona 1 appeared first on Gazeta din Vest .