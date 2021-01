Urmează 48 de ore CRUCIALE pentru BUCUREȘTI! Berbeceanu a făcut ANUNȚUL Prefectul Capitalei, Traian Berbeceanu, a anuntat miercuri ce masuri de relaxare va propune daca indicele de infectare va ramane sub 3% un urmatoarele 48 de ore. „Din fericire, printr-un efort comun al cetatenilor municipiului Bucuresti, in primul rand, dar si al autoritatilor, incidenta infectarii cu Covid 19 a scazut la 2,96 / la o mie de locuitori. Sunt vesti care nu pot decat sa ne bucure! Vom urmari evolutia indicatorului in urmatoarele 48 de ore, iar in situatia pe care cu totii ne-o dorim, in care gradul de infectare se pastreaza sub 3 / la o mie de locuitori, vom convoca in sedinta Comitetul… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

