Urme de explozibili descoperite pe gazoductele Nord Stream. Anunțul îngrijorător al Suediei Anchetatorii au descoperit urme de explozibili in locul unde au fost avariate gazoductele Nord Stream, confirmand ca a avut loc un sabotaj, a anuntat un procuror suedez vineri, citat de Reuters. Autoritatile suedeze si daneze investigheaza dupa descoperirea a patru gauri in conductele Nord Stream 1 si 2 care leaga Rusia de Germania prin Marea Baltica si au devenit un punct de tensiuni extreme in criza din Ucraina. Danemarca a declarat luna trecuta ca o ancheta preliminara a aratat ca scurgerile de gaz au fost cauzate de explozii puternice. "Analiza care a fost efectuata acum… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

