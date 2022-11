Stiri pe aceeasi tema

- Mandatul actualului sef al NATO, Jens Stoltenberg, este programat sa se incheie in toamna anului viitor, asa ca lupta intre aliati pentru cine ar trebui sa il inlocuiasca a inceput cu adevarat, iar liniile de lupta in aceasta competitie incep deja sa se formeze, potrivit unor oficiali americani familiarizati…

- Premierul Nicolae Ciuca s-a intalnit cu seful NATO, Jens Stoltenberg, la Bruxelles. Ciuca a declarat ca Romania ramane pe deplin angajata in indeplinirea tuturor obligatiilor care ii revin si a anunțat cresterea bugetului pentru aparare, la 2,5% din PIB. „Am discutat despre amenintarile si provocarile…

- Razboi in Ucraina, ziua 244. Secretarul general al Aliantei Nord-Atlantice, Jens Stoltenberg, a discutat, luni, cu secretarul american al Apararii, Lloyd Austin, si cu Ben Wallace, ministrul Apararii in exercitiu din Marea Britanie, si cere Rusiei sa evit

- Kremlinul a declarat miercuri ca afirmatiile facute marți de secretarul general al NATO Jens Stoltenberg pot fi o confirmare a faptului ca Alianta Nord-Atlantica lupta de partea Kievului in conflictul care opune Ucraina si Rusia, informeaza Reuters. Stoltenberg a spus marti ca o victorie a Rusiei in…

- Kremlinul a declarat miercuri ca afirmatiile facute in ajun de secretarul general al NATO Jens Stoltenberg pot fi o confirmare a faptului ca Alianta Nord-Atlantica lupta de partea Kievului in conflictul care opune Ucraina si Rusia, informeaza Reuters, citat de AGERPRES. Fii la curent cu cele mai…

- NATO ar trebui sa-și consolideze rolul in regiunea Arctica, luand in considerare intensificarea acțiunilor Rusiei și Chinei acolo, a declarat secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg. "NATO trebuie sa-și sporeasca prezența in Arctica", a declarat el pentru ziarul german Welt am Sonntag. Fii…

- Kimberly Cheatle a fost aleasa de presedintele american Joe Biden drept urmatorul director al Secret Service, anunta Rador. Este prima data cand o femeie este desemnata la conducerea agentiei, care are doua atributii oficiale: sa protejeze liderii politici ai tarii (presedinte si vicepresedinte, dar…

- O femeie din Arad care ar fi impins in fata masinii, la semafor, o persoana care astepta la trecerea de pietoni – situatie relatata in mediul online de catre victima, care nu a fost ranita – a fost identificata de politisti si va fi dusa la Psihiatrie, informeaza Agerpres. Incidentul a fost relatat…