Următorul joc Assassin’s Creed se numeşte Mirage şi e confirmat de Ubisoft Se discuta de ceva vreme despre urmatorul joc Assassin’s Creed, cu teorii care il duceau in Asia medievala, Roma Antica si alte asemenea epoci. Ubisoft a facut totusi lumina, confirmand numele „Mirage” pentru urmatorul joc AC. Acesta va fi un titlu la o scara mai mica fata de ultimele entry-uri din serie, Origins, Odyssey si Valhalla. Concept art-ul pare sa il prezinte pe Basim, un asasin din Bagdad, care primise un rol negativ la finalul jocului AC Valhalla. Actiunea are loc in Bagdad si il gasim pe acest personaj chinuit de viziuni ale lui Loki. Ubisoft s-ar fi axat mai mult pe stealth de aceasta… Citeste articolul mai departe pe connect.ro…

Sursa articol si foto: connect.ro

