Următorul capitol al crizei energetice din Europa Europa a trecut prin iarna unei crize care a amenințat sa blocheze aprovizionarea cu energie și sa ii copleșeasca economia, dar oficialii avertizeaza ca aceasta criza nu s-a incheiat. Temerile legate de pene de curent și de lipsa de caldura in locuințe au disparut deocamdata, iar rezervele de gaz raman mult mai pline decat in […] The post Urmatorul capitol al crizei energetice din Europa first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

