- Extrem de asteptatul studiu PISA, care evalueaza o data la fiecare trei ani performantele sistemelor de educatie, a fost amanat pentru decembrie 2023 in loc de decembrie 2022 din cauza crizei sanitare, potrivit Organizatiei pentru Cooperare si Dezvoltare Economica (OCDE), institutia care il publica,…

- TailPath , platfoma care permite urmarirea produselor de-a lungul lanțurilor de producție și distribuție și verificarea provenienței acestora, folosind tehnologii blockchain pentru a securiza datele, anunța ca ofera acces gratuit la soluțiile furnizate, pana la sfarșitul anului, tuturor companiilor…

- Ne indreptam spre cel mai semnificativ declin pe timp de pace din ultimii 100 de ani! Anunțul a fost facut de Organizația pentru Cooperare si Dezvoltare Economica (OECD). Mai multe detalii, in paragrafele urmatoare. Cel mai mare declin pe timp de pace din ultimii 100 de ani Econimia la nivel global…

- Economia globala va inregistra cel mai semnificativ declin pe timp de pace dintr-un secol, inainte de a se redresa anul viitor, de pe urma recesiunii provocate de pandemia de coronavirus, se arata intr-un raport publicat de Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica (OECD). “Economia se va…

- OECD: Economia globala va inregistra cel mai semnificativ declin pe timp de pace din ultimii 100 de ani Economia globala va inregistra cel mai semnificativ declin pe timp de pace dintr-un secol, din cauza recesiunii provocate de pandemie, se arata intr-un raport publicat miercuri de Organizatia pentru…

- Peste o treime dintre doctorii romani, care au studiat in Romania, au emigrat si iși desfașoara activitatea profesionala in strainatate, arata un raport al Organizatiei pentru Cooperare si Dezvoltare Economica (OCDE), citat de G4media.Datele raportului OCDE plaseaza Romania in topul tarilor cu cea mai…

- “Proprietarii de restaurante sunt in strada la Milano, hair-styliștii la Padova, in fața centrelor Crucii Roșii și Caritas s-au format cozi pentru un pachet cu alimente. Italia se pregatește sa redeschida activitațile comerciale și productive pe 18 mai, dar ceea ce vom gasi este o țara in genunchi.…

- Gata cu școala! A papat-o COVID-ul. Așa a decis luni președintele Iohannis, iar Guvernul Orban nu are de cat sa indeplineasca ordinul. Anul școlar 2019/2020 s-a incheiat aproape inainte de a incepe, adica la jumatatea lui martie. Cu patru luni inainte de finalul obișnuit. Elevii din 13 generații au…