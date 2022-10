Următoarele săptămâni de război din Ucraina vor fi critice Urmatoarele saptamani ale razboiului Rusiei impotriva Ucrainei vor fi critice. Conflictul armat se afla in pragul unei noi etape imprevizibile chiar inainte de inceperea iernii, anunța CNN. Acest lucru a fost raportat de ediția americana a CNN, citand opinia lui Keir Giles, cercetator senior al programului Chatham House pentru Rusia și Eurasia. Potrivit acestuia, punctul de cotitura al razboiului a fost explozia de pe podul din Crimeea, care „a lovit psihicul rușilor și a dat Ucrainei un impuls strategic semnificativ”. Expertul se așteapta ca luptele terestre sa incetineasca in timpul iernii din… Citeste articolul mai departe pe timpul.md…

Sursa articol si foto: timpul.md

