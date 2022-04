Stiri pe aceeasi tema

- Urmatoarele sanctiuni ale Uniunii Europene ce vor fi impuse Rusiei vor viza bancile si in special Sberbank, precum si petrolul, a declarat presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. „Ne uitam in continuare la sectorul bancar, in special la Sberbank, care reprezinta 37% din sectorul bancar rus.…

- Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat, marți, al cincilea set de sancțiuni pentru Rusia propus de executivul european. Pachetul de sancțiuni cuprinde interdicția importului de carbune rusesc, excluderea din piețele financiare a unei mari banci, interzicerea navelor rusești in…

- Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anuntat ca UE va face public un al patrulea pachet de sanctiuni la adresa Rusiei. In urma razboiului declansat de Rusia in Ucraina, Uniunea Europeana isi propune sa renunte la dependenta de gazul rusesc pana in 2027 si investitii strategice in dezvoltarea…

- Presedintele Statelor Unite, Joe Biden a anuntat, joi, noile sanctiuni impuse Rusiei, dupa „atacul neprovocat si nejustificat asupra Ucrainei”. Printre sanctiuni, se numara blocarea altor patru mari banci rusesti si adaugarea de nume pe lista persoanelor pentru care sunt impuse sanctiuni . ”Vom limita…