Stiri pe aceeasi tema

- Cinci oameni din județul Suceava - din Radauți, Vatra Dornei, Suceava, Vicovu de Jos și Balaceana au murit din cauza Covid, in ultimele 24 de ore, a informat, duminica, la ora 13.00, Prefectura Suceava. Numarul sucevenilor decedați din cauza Covid de la inceputul pandemiei a urcat la 2.092 ...

- Peste un milion de oameni din intreaga lume mor in fiecare an din cauza infecțiilor legate de microbi rezistenți la antibiotice, potrivit unui studiu care estimeaza amploarea unei „pandemii tacute”, care este acum mai mortala decat malaria sau SIDA. „Aceste noi date dezvaluie adevarata amploare a rezistentei…

- Infectiile provocate de bacterii rezistente la multiple antibiotice au fost raspunzatoare in 2019 de peste 1,2 milioane de decese, facand mai multe victime decat HIV/SIDA sau malaria, conform unui nou raport publicat joi, informeaza Reuters.

- Octombrie a fost o luna neagra pentru Romania. Aproape 45.000 de oameni au murit, de doua ori mai mulți decat in aceeași luna din 2019, cand nu incepuse pandemia. Cam cat populația oraselor Alexandria sau Medias. In medie, inseamna un deces pe minut.

- De la inceputul anului, 114 oameni au murit si 903 au fost raniti in urma celor 799 de accidente rutiere comise din cauza neadaptarii limitei de viteza stabilita pe fiecare sector de drum. Informatia a fost facuta publica intr-un comunicat de presa al Inspectoratului National de Securitate Publica (INSP),…

- Cel putin 45 de oameni au murit dupa ce un autobuz a luat foc in noaptea de luni spre marti, pe o autostrada in vestul Bulgariei, au anuntat oficialii locali, citeaza BBC. Accidentul a avut loc dupa ora locala 02:00, in apropierea satului Bosnek (sud-vest de capitala Sofia), a spus Ministerul bulgar…

- Pandemia a fost gestionata prost. Este rezultatul unui sondaj realizat de catre OK Medical, care arata ca 75% din populație considera ca au murit oameni din cauza neglijenței și incompetenței autoritaților. Mai mult de jumatate din persoanele intervievate, ca eșantion reprezentativ in perioada 8-15…

- Numarul cazurilor de coronavirus continua sa scada, insa numarul deceselor ramane ridicat. 299 de persoane au murit, de ieri pana azi, iar alte 3.535 au fost confirmate din peste 48.000 de teste. La terapie intensiva sunt internati acum 1.655 de pacienti. In Timiș au fost raportate 157 cazuri noi de…