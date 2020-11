Stiri pe aceeasi tema

- Salariatii vor avea parte de o minivacanta de patru zile la finalul lunii noiembrie, deoarece zilele de 30 noiembrie (Sfantul Andrei) si 1 decembrie (Ziua Nationala a Romaniei), care vor pica luni si marti, sunt declarate zile nelucratoare, conform Codului Muncii. Astfel, in perioada 28 noiembrie –…

- Cu toții urmarim zilele libere in plus, cateva momente de relaxare și poate o mica escapada la munte sau la mare. Ei bine, in anul ce urmeaza, in timpul saptamanii sunt 7 sarbatori legale. Mai sunt și altele 8 care pica in weekend. Sunt 15 sarbatori legale in Romania. Din punct de vedere al legislației,…

- Zile libere 2021. Potrivit calendar libere legale 2021, anul viitor vom avea 15 zile declarate oficial nelucratoare. Dintre acestea, 8 zile vor pica in weekend. Potrivit calendarului sarbatorilor legale, anul viitor vom avea parte de 15 zile care au fost declarate in mod oficial nelucratoare, dupa…

- Parinții vor primii zile libere pentru supravegherea copiilor in cazul in care școlile vor fi inchise din cauza pandemiei de coronavirus. O noua ordonanța de urgența a fost adoptata de guvern. Documentul, care urmeaza sa apara in Monitorul Oficial, stabileste ca unul dintre parintii copilului care nu…