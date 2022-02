Stiri pe aceeasi tema

- Armata ucraineana anunta joi ca a ucis aproxmativ 50 de ”ocupanti rusi” in regiunea Lugansk (est), dupa ce Rusia a lansat un atac in Ucraina, relateaza AFP. ”Aproape 50 de ocupanti rusi au fost lichidati in apropiere de localitatea Sciastia”, in estul Ucrainei, anunta intr-un comunicat Statul Major…

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat ca va decide luni daca Rusia va recunoaste independenta celor doua teritorii separatiste din estul Ucraina, o decizie care risca sa puna capat procesului de pace in acest conflict, informeaza AFP, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Sursa foto: President of Ukraine (president.gov.ua) Forțele ruse „creaza liste cu ucrainieni care urmeaza sa fie uciși sau trimiși in lagare”, conform unei scrisori trimise de Statele Unite catre Inaltul Comisar al ONU pentru drepturile omului, Michelle Bachelet, transmite Washington Post, citata de…

- Editura Apostolia a Mitropoliei Europei Occidentale și Meridionale a publicat o noua ediție a Jurnalului fericirii de Nicoale Steinhardt in limba franceza. Aceasta pastreaza traducerea excepționala realizata de Marily le Nir și prefața lui Olivier Clement, la care adauga note de subsol consistente…

- Atitudinea romanilor din Ucraina, negativa fata de Rusia, s-a schimbat foarte mult dupa 2017, cand s-au dat legi care incalcau drepturi ale minoritatilor. Foarte multi romani s-au simtit dezamagiti devenind oarecum indiferenti. Din aceasta cauza, nu mai considera confruntarea ruso-ucraineana ca fiind…

- Romania nu trebuie sa se pregateasca de un razboi, dar se poate pregati pentru venirea de refugiați in cazul unui atac al Rusiei asupra Ucrainei, a declarat, vineri, la Timișoara, ministrul Apararii, Vasile Dincu. Țara vecina nu este membra NATO, iar alianța nu va acționa din punct de vedere militar,…

- Selectionata de fotbal a Moldovei si-a aflat potentialii adversari din urmatoarea editie a Ligii Natiunilor. In cazul in care vor ramane in Liga C, „tricolorii” vor fi intr-o grupa cu reprezentativele Slovaciei, Belarusului si Azerbaidjanului. Daca vor retrograda in Liga D, elevii lui Sergiu Clescenco…

- Zelimkhan Khangoshvili, un georgian de etnie cecena care luptase impotriva forțelor ruse, a fost ucis in 2019 la Berlin. Instanța l-a condamnat la inchisoare pe viața pe rusul Vadim Krasikov, pe care l-a acuzat ca a acționat in numele guvernului de la Moscova, scrie The Guardian.Un tribunal din Germania…