- Alexandru Maxim (30 de ani) a fost surprins de incetarea colaborarii dintre Gaziantep și antrenorul Marius Șumudica (49 de ani). Mijlocașul naționalei spera sa colaboreze din nou cu Șumi. Negocierile dintre Marius Șumudica și Mehmet Buyukeksi, președintele lui Gaziantep, au provocat un adevarat scandal…

- Marius Șumudica (49 de ani) a reacționat dupa ce s-a desparțit de Gaziantep, echipa pe care a dus-o pe locul 4 in Turcia. Negocierile dintre Marius Șumudica și Mehmet Buyukeksi, președintele lui Gaziantep, au provocat un adevarat scandal in Turcia. Fiecare a venit cu propria varianta, acuzandu-se public…

- Marius Șumudica (49 de ani), actualul antrenor al lui Gaziantep, a dezvaluit in direct la TV ca ar putea semna cu o alta echipa in urmatoarele zile. Este vorba despre Al Shabab, din Arabia Saudita. Marius Șumudica are parte de un sezon excepțional in Turcia. ...

- Marius Șumudica (49 de ani) face senzație in Turcia, fiind neinvins de 14 meciuri. Parcursul extraordinar cu Gaziantep face ca antrenorul roman sa nu duca lipsa de oferte, cea mai recenta fiind din Arabia Saudita. Dupa 2-0 cu Ankaragucu, tehnicianul roman care mai are contract cu Gaziantep doar pana…

- Alexandru Maxim (30 de ani), marcator in victoria de astazi a lui Gaziantep cu Ankaragucu, scor 2-0, a enumerat pilonii pe care echipa lui Marius Șumudica iși consolideaza succesul din acest sezon, in care a urcat pe locul 1 in Turcia! Mijlocașul roman spune ca Șumi și colegii sai din staff reușesc…

- Alexandru Maxim (30 de ani), mijlocașul lui Gaziantep, a reușit o „dubla” in utlimul meci din campionat, 4-0 cu Kasimpașa, și a ajuns la 6 goluri in actuala stagiune. Internaționalul roman a vorbit despre transformarea sa din ultimele saptamani, dar și despre colaborarea cu Marius Șumudica, tehnicianul…

- Gaziantep, echipa lui Marius Șumudica, s-a impus clar pe terenul lui Kasimpașa, 0-4, obținand a treia victorie la rand din Turcia. Dupa meci, antrenorul roman și-a laudat jucatorii pentru prestația lor și s-a luat de arbitrul Koray Gencerler din cauza cartonașelor galbene pe care le-a acordat. „Imi…

- Mehmet Buyukeksi, președintele clubului Gaziantep, a sarit in apararea lui Marius Șumudica (49 de ani), antrenorul echipei. Sub comanda lui Șumudica, Gaziantep ocupa locul 7 in campionatul din Turcia dupa 10 etape. Problemele antrenorului roman sunt mai degraba disciplinare, acesta intrand de multe…