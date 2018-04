Stiri pe aceeasi tema

- Banca Naționala a Romaniei nu a precizat motivele pentru care a decis sa respinga intenția OTP Bank Nyrt. de a achizitiona o participatie calificata indirecta (in proportie de 99,28%), din capitalul social si drepturile de vot ale Bancii Romanesti, membra a Grupului National Bank of Greece. ”Reiteram…

- Sunt mii de modele frumoase și faimoase pe Instagram. Shudu zici ca le intrece pe toate. Are deja 40.000 de urmaritori pe Instagram și a creat o mulțime de controverse. Este intr-adevar extrem de frumoasa, insa ascunde un mare secret. Acesta sa fie cel care i-a adus celebritatea?

- Fostul ministru al Justitiei, Monica Macovei, iese la rampa cu un atac dur la adresa lui Tudorel Toader, dupa ce acesta a fost acuzat ca a publicat un document secret al Inspectiei Judiciare in cadrul anexelor atasate raportului privind revocarea sefei DNA, Laura Codruta Kovesi.Citeste si:…

- Stela Maria Ispas (fosta Visan-Ciobotea), nepoata Patriarhului Daniel, s-a hotarat sa se desparta de sotul ei dupa ce acesta a fost acuzat ca ar fi batut-o de mai multe ori. In 2014, femeia a aqjus la spital plina de vanatai si cu maxilarul zdrobit, dar a incercat sa il ierte. Dupa mai multe astfel…

- Un Mussolini in viata si aproape agreabil strabate si seduce o Italie debusolata in comedia „Sono tornato”, lansata cu o luna inainte de alegerile legislative, informeaza AFP. Acest film preia cu fidelitate tiparul oferit de „Er is wieder da” (2015), o comedie germana adaptata pentru marele ecran pe…

- Un Mussolini in viata si aproape agreabil strabate si seduce o Italie debusolata in comedia "Sono tornato", lansata joi in aceasta tara, cu o luna inainte de alegerile legislative, informeaza AFP. Acest film preia cu fidelitate tiparul oferit de "Er is wieder da" (2015), o comedie germana adaptata pentru…

- Castelul Iuliei Hasdeu, ridicat la Campina (intre 1894 si 1896) de savantul Bogdan Petriceicu Hasdeu in memoria fiicei sale, care a murit la varsta de 19 ani, ar fi trebuit sa ajunga in posesia Familiei Regale a Romaniei.