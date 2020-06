Urmaşii persoanelor persecutate de regimul comunist au dreptul la o indemnizaţie lunară de 500 de lei. Legea, adoptată în Parlament Proiectul prevede ca urmasii victimelor regimului comunist sa beneficieze de reparatiile acordate prin Decretul-Lege nr.118/1990. Copiii celor persecutati de comunisti au suferit o multitudine de discriminari ca urmare a faptului ca aveau „origine nesanatoasa”. Legea prevede: „Copilul celui decedat in luptele cu organele de represiune comunista, in rascoale țaranești ori decedat, din categoria celor disparuți sau exterminați in timpul detenției, internați abuziv in spitale de psihiatrie, deportați, stramutați, prizonieri sau carora li s-a stabilit domiciliu obligatoriu, are dreptul… Citeste articolul mai departe pe romaniatv.net…

Sursa articol si foto: romaniatv.net „Copilul celui decedat in luptele cu organele de represiune comunista, in rascoale țaranești ori decedat, din categoria celor disparuți sau exterminați in timpul detenției, internați abuziv in spitale de psihiatrie, deportați, stramutați, prizonieri sau carora li s-a stabilit domiciliu obligatoriu, are

Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea Indemnizație lunara de 500 de lei pentru copiii victimelor regimului comunist. Legea doar ce a trecut de Camera Deputațiilor Se are in vedere ca si urmasii celor care au fost victime dovedite ale regimului comunist sa beneficieze de reparatiile acordate prin Decretul-Lege nr.118/1990 deoarece,…

- Plenul Camerei Deputaților a adoptat, miercuri, in calitate de for decizional, cu 294 de voturi pentru, un proiect de lege pentru modificarea si completarea Decretului-lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de…

- Plenul Camerei Deputaților a adoptat, miercuri, in calitate de for decizional, cu 294 de voturi pentru, un proiect de lege pentru modificarea si completarea Decretului-lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere…

- Deputatul PSD Alexandru Stanescu, fratele baronului Paul Stanescu, a initiat in 2018 o lege care va interzice romanilor si strainilor care nu sunt fermieri sa cumpere teren agricol in Romania. Potrivit G4Media , daca legea va fi promulgata de presedinte, actualii fermieri romani vor avea monopol pe…

- O lege inițiata de deputatul PSD Alexandru Stanescu, fratele fostului ministru Paul Stanescu și mare latifundiar din Olt, interzice practic romanilor și strainilor care nu sunt fermieri sa cumpere teren agricol in Romania. Daca legea va fi promulgata de președintele Iohannis, actualii fermieri romani…

- Proiectul PSD prin care cetatenii straini sau firmele din strainatate vor putea cumpara mai greu terenuri agricole, in conditiile in care mii de hectare au mers catre companii controlate de grupuri din afara Romaniei, a fost adoptat de Parlament. USR si PNL sustin ca initiativa are probleme de constitutionalitate,…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, vineri, legea adoptata in regim de urgenta, in Parlament si care a instituit pensia de urmas pentru copiii cadrelor medicale care se afla in prima linie a luptei cu coronavirusul. Prin noua lege, ziua de 11 martie a fost declarata Ziua personalului medical, in…

- Cei din PSD susțin ca și daca ar intra in regim de urgența, legea nu ar putea intra in vigoare decat dupa 18 mai si nu pe 15, cand expira starea de urgența, scrie RomaniaTV . „In perioada 15-17 mai vom marca „ZILELE PROSTIEI” Guvernului Orban! Trei zile in care nu se pot aplica restricții pentru prevenirea…