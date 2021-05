„Urmăriţi statisticile: Investiţi în Moaşe” An de an, la 5 mai, se sarbatoreste ziua internationala a moaselor. Tema din acest an este “Urmariti statisticile: Investiti in Moase” (“Follow the Data: Invest in Midwives”). Avand pregatirea profesionala necesara, acestea sunt cele care monitorizeaza, alaturi de medic, o femeie in ultimele luni de sarcina, o asista la nastere si o insotesc in urmatoarele saptamani. Confederatia Internationala a Moaselor (CIM) a sustinut ideea celebrarii Zilei internationale a moaselor in asociatiile membre la sfarsitul anilor ‘80, apoi a lansat initiativa in mod oficial in 1992. Este aniversata in peste 50… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

