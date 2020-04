Stiri pe aceeasi tema

- Anul acesta, pentru prima data, slujbele de Inviere vor fi ținute in biserici numai de preoți, fara participarea enoriașilor. Este cazul și la Catedrala Incoronarii din Alba Iulia. Credincioșii pot urmari slujba la televizor sau online. Lumina Sfanta de la Ierusalim a ajuns sambata in Romania, fiind…

- Anul acesta, slujbele de Inviere vor fi ținute in biserici numai de preoți, fara participarea enoriașilor. Credincioșii pot urmari slujba la televizor sau online. Libertatea va transmite slujba de Inviere de la Patriarhie, oficiata de Patriahul Daniel.Lumina Sfanta de la Ierusalim a ajuns sambata in…

- Anul acesta, slujbele de Inviere vor fi ținute in biserici numai de preoți, fara participarea enoriașilor. Credincioșii pot urmari slujba la televizor sau online. Libertatea va transmite slujba de Inviere de la Patriarhie, oficiata de Patriahul Daniel, incepand cu ora 23:30.Masurile drastice de sarbatorilor…

- Arhimandritul Teofil Anastasoaie, reprezentantul Patriarhiei Ortodoxe Romane la Ierusalim, a luat Lumina Sfanta aprinsa la Sfantul Mormant și merge spre Aeroportul din Tel Aviv, pentru a o inmana delegației Bisericii Ortodoxe Romane. Sfanta Lumina va fi adusa de la Ierusalim in țara tot astazi si va…

- Lumina Sfanta s-a aprins in Sambata Mare, in Biserica Sfantului Mormant din Ierusalim, de unde va fi trimisa in tari din intreaga lume, inclusiv in Romania. Sfanta Lumina de la Ierusalim este considerata cea mai clara dovada a dreptei credinte, cea mai evidenta dintre minunile crestine care se petrec…

- Ministrul de Interne, Marcel Vela, a anuntat, miercuri seara, a acordul dintre MAI si BOR a fost modificat, astfel incat sa se respecte distantarea sociala si ordonantele militare. Astfel, slujbele de Inviere vor avea loc fara credinciosi, iar Sfintele Pasti si Lumina sfanta se impart la domiciliile…

- Cum vom primi Lumina Invierii in acest an? Unde vedem Deniile și Slujba de Inviere? Ce trebuie sa facem și ce sa nu facem in Saptamana Mare? Sfaturi de la parintele Vasile Ioana, in direct la Interviurile Libertatea.Parintele Vasile Ioana, preot paroh la Biserica Sfantul Nicolae Dintr-o Zi din București…

- Sfanta Lumina va fi adusa de la Ierusalim pe 18 aprilie si dusa de voluntari doar la casele romanilor care o solicita Slujbele din aceasta perioada, inclusiv cele de Florii si de Inviere, vor fi savarsite in biserici, fara credinciosi, la miezul noptii urmand sa aprindem lumanarea de la candela din…