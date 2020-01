Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat din Alba Iulia, pe numele caruia autoritatile germane au emis un mandat european de arestare, pentru comiterea de infractiuni de inselaciune, a fost depistat de politistii din Alba, cu sprijinul Biroului SIRENE din cadrul Centrului de Cooperare Politieneasca Internationala al Politiei Romane.

- Un tanar in varsta de 19 ani din comuna Telciu , care era dat in urmarire internaționala de autoritațile judiciare din Germania, pentru furt, iși va petrece Anul Nou dupa gratii. Acesta a fost depistat, luni, de polițiștii bistrițeni, iar astazi magistrații de la Curtea de Apel Cluj au admis executarea…

- La data de 10 decembrie a.c., in jurul orei 16.50, politistii Biroului de Politie Vama Veche 2 Mai au fost sesizati, de catre o femeie de 72 de ani, din comuna Limanu, cu privire la faptul ca, in timp ce se afla in locuinta sa, o persoana necunoscuta ar fi patruns in locuinta, unde ar fi lovit o, ar…