Urmărit internaţional, prins de poliţiştii din Bucureşti / Era condamnat la doi ani de închisoare pentru furt Un barbat de 55 de ani, urmarit național și internațional, condamnat pentru furt, a fost prins de polițiștii bucureșteni, anunța Poliția Capitalei. Ștefan Saceanu de 55 de ani avea de ispașit o pedeapsa de 2 ani de inchisoare pentru furt, iar pe numele lui era emis din 10 ianuarie 2023, un mandat executare a pedepsei cu inchisoarea. CITESTE SI BREAKING NEWS Un lider sindical din Educație explodeaza: Vina nu ne apartine. Guvernul este vinovat. Parinții sa preseze guvernul 10:37 584 BREAKING NEWS Alerta – meteorologii au emis cod galben de instabilitate atmosferica in cea mai mare parte a… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

