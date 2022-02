Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat in varsta de 34 de ani a fost retinut, sambata, fiind acuzat de talharie, dupa ce a smuls telefonul din mana unei femei care se deplasa pe o strada din Capitala. Potrivit unui comunicat al Politiei Capitalei, sambata, politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti…

- Politistii de la Serviciul de Investigare a Criminalitatii Economice au anunțat bilanțul acțiunilor de control desfașurate in ultima perioada la complexul comercial “Dragonul Rosu”: 36 de autovehicule perchezitionate in parcarea complexului comercial, fiind ridicați peste 1.000 de saci cu produse contrafacute…

- Unul dintre liderii clanului Duduianu a fost ridicat de polițiști de pe aeroportul Otopeni din București. Barbatul fusese dat in urmarire internaționala dupa ce fugise in strainatate. „In data de 27 ianuarie 2020, polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Serviciul…

- Poliția Capitalei transmite ca Brigada de Poliție s-a sesizat din oficiu in cazul grevei Societații de Transport București care a paralizat, joi, Capitala din punct de vedere al traficului rutier. „Avand in vedere protestul organizat de catre angajați ai Societații de Transport București, Direcția Generala…

- „Urmare sesizarii formulate in sistem 112, in care o persoana anunta existenta unui dispozitiv exploziv in incinta unui complex comercial din sectorul 1, politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti au identificat initiatorul apelului, un minor de 15 ani", precizeaza Politia…

- Patru tineri care erau dați in urmarie au fost prinse de polițiștii din București, mai mult doua persoane se afla sub efectul mandatelor europene de arestare, emise de autoritațile din Franța și Italia. „Joi, 13 ianuarie a.c., politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti…

- „La data de 08 decembrie a.c., politisti ai Serviciului Grupuri Infractionale Violente din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 3 au pus in aplicare 12 mandate de aducere, intr-un dosar penal in care se efectueaza…

