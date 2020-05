Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 63 de ani, din judetul Brasov, dat in urmarire internationala dupa ce a fost condamnat in Grecia la 17 ani de inchisoare pentru infractiunea de viol, a fost prins de politistii hunedoreni in comuna Ilia, in urma unei actiuni derulate de Serviciul de Investigatii Criminale al Inspectoratului…

- Un barbat de 63 de ani, din judetul Brasov, dat in urmarire internationala dupa ce a fost condamnat in Grecia la 17 ani de inchisoare pentru infractiunea de viol, a fost prins de politistii hunedoreni in comuna Ilia, in urma unei actiuni derulate ... The post Barbat condamnat pentru viol in Grecia,…

- Un roman dat in urmarire internaționala a fost prins in Italia. Hoț de meserie, barbatul trebuie sa execute 2 ani de inchisoare, informeaza hashtagsicilia.it.Romanul a fost capturat de polițiștii italieni in urma unei acțiuni de depistare a persoanelor care nu respecta restricțiile impuse pentru combaterea…

- O postare total surprinzatoare a presedintelui Consiliului Judetean Bihor, Pasztor Sandor, facuta joi seara, in care UDMR-istul se catalogheaza singur... The post Un politician de top din vestul țarii, prins la pescuit ilegal cu masina de serviciu. A fost amendat pentru incalcarea ordonantelor militare.…

- O femeie de 26 de ani din Hunedoara a fost unul dintre cei trei pacienți internați la Spitalul de Boli Infecțioase din Timișoara, declarați vindecați in seara zilei de sambata. In timp ce ea se pregatea de externare, mai multe persoane erau depistate cu ... The post O tanara din vestul țarii s-a vindecat…

- Polițiștii aradeni l-au amendat pe un barbat dupa ce a fost prins pe DN 79 in timp ce transporta porci, fara a deține vreun document pentru animalele... The post Amendat dupa ce a fost prins in vestul țarii cu 24 de purcei cumparați dintr-o zona cu pesta porcina appeared first on Renasterea banateana…

- Alexandru Stefan Ghibanescu, un barbat din orasul prahovean Breaza, condamnat la doi ani și patru luni de inchisoare pentru organizare de lupte cu caini și camatarie, a cerut instanței liberarea condiționata. Ghibanescu a stat in inchisoare puțin peste doua luni și mai are de ispașit, conform sentinței…

- Politistii au gasit in urma unor perchezitii efectuate la imobilele detinute de un tanar din Arad zeci de mii de euro contrafacuti, droguri, un... The post Percheziții in vestul țarii: Politistii au gasit zeci de mii de euro contrafacuti, droguri, un pistol si munitie appeared first on Renasterea banateana…