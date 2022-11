Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii de investigații criminale de la Inspectoratul de Politie Judetean Buzau, impreuna cu cei de la Postul de politie Gheraseni au desfasurat activitati de depistare a unui barbat pe numele caruia Parchetul de pe langa Curtea de Apel Ploiesti emisese un mandat de aducere. Tanarul in varsta de…

- Un tanar in varsta de 26 de ani, din Gheraseni, urmarit de autoritațile din Marea Britanie, a fost prins de catre polițiștii investigații criminale de la Inspectoratul de Politie Judetean Buzau, impreuna cu cei de la Postul de politie Gheraseni, in data de 17 noiembrie. Buzoianul era urmarit pentru…

- In ziua de 4 noiembrie a.c., politistii din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale, au depistat un buzoian de 35 de ani, urmarit la nivel national, pe numele caruia Judecatoria Buzau a emis un mandat de executare a unei pedepse de 2 ani si 7 luni inchisoare pentru savarsirea infracțiunilor de…

- La aproape un an dupa condamnare, Dumitru Mitroiu, primarul comunei Cislau, a revenit in funcție. Edilul a contestat decizia de inlaturare din funcție, chiar daca a fost condamnat definitiv cu suspendare pentru abuz in serviciu. La aproape un an dupa primirea condamnarii cu suspendare, Dumitru Mitroiu…

- Un barbat urmarit internațional a fost depistat de polițiștii clujeni in municipiul Dej. Pe numele individului de 36 de ani era emis un mandat european de arestare.Marți, 11 octombrie, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Dej, alaturi de cei ai Secției Rurale au desfașurat activitați pentru prevenirea…

- Polițiștii din cadrul Poliției municipiului Dej, alaturi de cei ai Secției Rurale au desfașurat activitați pentru prevenirea faptelor de natura penala, depistarea persoanelor de interes pentru soluționarea cauzelor aflate in derulare și impunerea respectarii legislației rutiere de catre participanții…

- Un baiat de 12 ani a fost gasit de politistii din Dolj la volanul unei masini, el fiind urmarit un kilometru deoarece nu a vrut sa opreasca la semnal. Baiatul luase masina parintilor, fara ca ei sa stie. Inspectoratul de Politie Judetean Dolj a transmis, miercuri, printr-un comunicat de presa, ca politisti…