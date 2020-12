Stiri pe aceeasi tema

- La data de 30 noiembrie a.c. ora 23.00, polițiștii din cadrul Secției 5 Poliție Rurala Cotești au observat un autoturism staționat pe DJ 205 R, in care se afla conducatorul auto și un pasager. In momentul in care polițiștii au intors autospeciala pentru a legitima cele doua persoane, autoturismul s-a…

- Polițiștii rutieri au intervenit la un accident rutier sesizat prin apel 112. Accidentul a avut loc pe DN 2D – la ieșire din Lepșa spre Greșu. Din primele date, un autoturism a ieșit in afara parții carosabile, intrand in coliziune cu un cap de pod. Din nefericire, a rezultat decesul conducatorului…

- Fara permis de conducere si sub influenta alcoolului la volanul unui autoturism La data de 30 octombrie a.c.,in jurul orei 04.00, un politist din cadrul Sectiei 4 Politie Rurala Podu Turcului, alaturi de un politist local, aflati in exercitarea atributiilor de serviciu, au depistat un barbat de 45 ani,…

- Aseara, in jurul orei 20.00, politisti din cadrul Secției 7 Poliție Rurala Gherla au depistat un barbat de 45 de ani, din comuna Iclod, in timp ce conducea un autoturism pe Drumul Comunal 171, desi nu detinea permis de conducere. Testarea acestuia cu aparatul etilotest a relevant o concentratie de…

- Ieri, ora 06.00, am fost sesizați prin apel 112, despre faptul ca pe DN 11 A, la intrarea in localitatea Adjudu Vechi a avut loc un eveniment rutier. Polițiștii s-au deplasat imediat la locul faptei unde au stabilit ca in timp ce se deplasa pe marginea parții carosabile, un barbat de 81 de ani, a […]…

- La data de 29 septembrie a.c., ora 17.30, polițiștii din cadrul Secției 3 Poliție Rurala Vidra au depistat, in localitatea Nereju, un barbat, de 30 de ani, din localitate, pe numele caruia autoritațile germane emisesera, in cursul anului 2019, respectiv lunii august a.c., doua mandate europene de arestare.…

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dimineața pe Bulevardul Unirii din Focșani. Din primele date, șoferul unei mașini a pierdut controlul volanului și s-a izbit cu mașina puternic de un stalp metalic ce susține rețeaua electrica. Din date comunicate de reprezentanți poliției, șoferul era sub influența…

- Sambata, 19 septembrie a.c., ora 13.00, polițiștii Secției 5 Poliție Rurala Cotești au fost sesizați cu privire la faptul ca in afara satului Armeni din comuna Slobozia Cioraști, pe un teren arabil, se afla o persoana necunoscuta. Polițiștii s-au deplasat imediat la fața locului și au gasit un barbat…