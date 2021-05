Stiri pe aceeasi tema

- Peste 2000 de pachete de țigari de contrabanda au fost depiste ieri, 18 mai, de catre polițiștii de frontiera din cadrul Sectorului Poliției de Frontiera Valea Vișeului in apropierea frontierei de stat, pe directia localitatii Valea Vișeului. Cele patru colete cu țigari au fost duse la sediul sectorului,…

- Polițiștii de frontiera din cadrul I.T.P.F. Sighetu Marmației au descoperit si confiscat, in urma unor actiuni desfasurate in zona de competenta, 12.249 pachete cu tigari. Intreaga cantitate in valoare de 143.300 lei a fost ridicata in vederea confiscarii, iar in cauza se efectueaza cercetari sub aspectul…

- Polițiștii de frontiera din cadrul I.T.P.F. Sighetu Marmației au descoperit si confiscat, in urma unor actiuni desfasurate in zona de competenta, 8.430 pachete cu tigari, care urmau sa ajunga pe piata neagra de desfacere din zona. Marfa in valoare de 98.600 lei a fost confiscata, doua autoturisme indisponibilizate,…

- Polițiștii de frontiera din cadrul I.T.P.F. Sighetu Marmației au descoperit intr-un autoturism aproximativ 8.000 pachete cu tigari, in valoare de 92.886 lei, provenite din contrabanda. Autoturismul marca Audi A6, folosit la activitatea infractionala, in valoare de 20.000 lei a fost indisponibilizat…

- Politistii de frontiera suceveni au confiscat tigari de contrabanda in valoare de peste 92.000 de lei si au indisponibilizat autoturismul folosit in activitatea infractionala, dupa o urmarire in trafic si folosirea armamentului din dotare. Intr-un comunicat transmis Agerpres de ITPF Sighetu Marmatiei,…

- Polițiștii de frontiera din cadrul ITPF Sighetu Marmației au descoperit și ridicat in vederea confiscarii 22.300 pachete cu țigari de proveniența ucraineana, in valoare de peste 242.550 lei. Doi cetateni din județul Satu Mare sunt cercetati pentru savarșirea infracțiunii de contrabanda. Miercuri, 31…

- In data de 22 martie, la nivelul Sectorului Poliției de Frontiera Sighetu Marmației s-a desfasurat o actiune in cooperare cu autoritațile de frontiera din Ucraina, pe linia combaterii contrabandei cu tigarete in zona de responsabilitate. ”Astfel, in jurul orei 17.00, colegii nostri au observat pe direcția…

- Polițiștii de frontiera din cadrul I.T.P.F. Sighetu Marmației au descoperit și confiscat 3.000 pachete cu țigari de proveniența ucraineana, in valoare 35.100 lei, iar un sucevean este cercetat pentru savarșirea infracțiunilor de contrabanda in forma agravanta și trecere frauduloasa a frontierei de stat.…