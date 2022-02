Urmărire printre blocuri, la Timișoara, pentru prinderea unui hoț Scene ca-n filme, joi seara, printre blocurile unui cartier din Timișoara. Un jandarm aflat in timpul liber, la cumparaturi, a pornit in urmarirea unui barbat care a furat produse din același magazin. „In jurul orei 19:00, jandarmul din cadrul Gruparii de Jandarmi Mobile Timișoara se afla in timpul liber la cumparaturi, cand a fost alertat […] Articolul Urmarire printre blocuri, la Timișoara, pentru prinderea unui hoț a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ghinion pentru un barbat de 31 de ani: a fugit din magazin cu produsele, fara sa le plateasca, dar a fost prins de un jandarm cu prezența de spirit, aflat in timpul liber, la cumparaturi. Totul s-a petrecut in Calea Sagului. A fost o cursa ca-n filme seara trecuta, printre blocurile unui cartier…

- FOTO| Supriza aniversara pentru un jandarm erou din Alba: Cum a reușit sa stinga un incendiu in timpul liber FOTO| Supriza aniversara pentru un jandarm erou din Alba: Cum a reușit sa stinga un incendiu in timpul liber Cel mai frumos cadou pentru colegul nostru plutonier adjutant șef Boțan Claudiu, sau…

- Un jandarm clujean aflat in timpul liber a recuperat, marti, un portofel cu bani si documente, care a fost pierdut de un barbat din Iasi, conform agerpres. "Astazi, 28 decembrie, in jurul orei 12.30, un jandarm din cadrul Gruparii de Jandarmi Mobile "Stefan Cicio-Pop" Cluj-Napoca, aflandu-se in timpul…

- Florin Cițu, despre angajarea raspunderii pentru certificat: 'E o chestiune pe care premierul o ia. Poate vine mai devreme decat ca la buget'Autor: Mihai CistelicanPublicat: 20/12/2021 21:41Sursa foto: Inquam Photos/ Octav GaneaFlorin Cițu„Timpul fuge in defavoarea noastra. Variantele de lege se tot…

- Pe 10 septembrie 2014, gingersnap1316 a postat pe o retea de socializare o fotografie cu un bilet si cateva bancnote. Povestea sa iti va stoarce lacrimi...Totul a inceput cand a sunat soneria... Nicio clipa nu i-a trecut prin gand ca, odata ce va deschide, intreaga viata ii va fi data peste cap... In…

- O ambulanța a luat foc in mers, luni, in timp ce mergea spre un caz medical, in Vadu Moldovei, județul Suceava. Primul care a observat fumul a fost un pompier din cadrul ISU Suceava, transmite Mediafax. Incidentul s-a produs luni dimineața, in timp ce pompierul mergea la locuința parinților…

- Angajatorii ar putea fi penalizați daca iși contacteaza angajații in afara orelor din programul de munca, arata noile reglementari adoptate de Portugalia in legislația muncii. Regulile aprobate la finalul saptamanii trecute reprezinta un raspuns la inmulțirea rapida a locurilor de munca la distanța…