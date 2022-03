Urmărire prin Reghin. Șofer arestat Un barbat din Reghin, care nu ar fi oprit la semnalul regulamentar al polițiștilor, a fost reținut pentru 24 de ore. La de 17 martie a.c., polițiștii Biroului Rutier Reghin au efectuat semnal de oprire fața de un autoturism al carui conducator auto nu ar fi acordat prioritate de trecere unor pietoni aflați in traversarea regulamentara a strazii. Avand in vedere ca acesta nu s-a conformat... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

