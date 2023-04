Stiri pe aceeasi tema

- Efectele vortexului polar care s-a abatut asupra nordului țarii au fost resimțite din plin la Suceava, unde, in ultimele trei zile au fost in vigoare și cate trei coduri meteorologice de vreme rea, de la galben la portocaliu și chiar roșu. In municipiul Suceava, unde utilajele au acționat intreaga ...

- Salariații societații de transport public local din municipiul Suceava (TPL) vor beneficia de o majorare salariala de 10%, in urma negocierilor purtate cu conducerea. Anunțul a fost facut de catre primarul Sucevei, Ion Lungu, care a precizat ca l-a mandatat pe directorul TPL, Gabriel Petruc, sa ...

- Imagini de coșmar au fost filmate pe strazile din orașul Falticeni (Suceava), unde in ultima perioada, din ce in ce mai des, sunt otraviți fara mila cainii maidanezi, iar leșurile zac apoi in drum.

- Vineri, in jurul orei 23:50, polițiștii Poliției Orașului Frasin, in timp ce se aflau in serviciul de patrulare, control și supraveghere al traficului rutier pe raza orașului Frasin, pe DJ 177A, au procedat la efectuarea semnalului regulamentar de oprire pentru control unui autoturism ce avea direcția…

- Sistemul de colectare a deșeurilor menajere din municipiul Suceava va fi imbunatațit prin montarea de insule ecologice digitalizate in toate cartierele (pentru colectarea selectiva), precum și a doua depozite de aport voluntar, pentru deșeuri voluminoase.Anunțul a fost facut de primarul Sucevei, ...

- La data de 24 februarie a.c., in jurul orei 16.30, o patrula din cadrul Biroului Rutier al Politiei municipiului Constanta, se afla in exercitarea atributiilor de serviciu, pe strada Cumpenei din municipiul Constanta. Potrivit unui comunicat al IPJ Constanta, in apropierea trecerii pentru pietoni, politistii…

- Doi polițiști au ajuns in noaptea de duminica spre luni la spital dupa ce un șofer care nu a oprit la semnalele forțelor de ordine a intrat intr-o autospeciala in timpul unei urmariri ca-n filme pe strazile din București. Accidentul grav in care a fost implicata o autospeciala de poliție a avut loc…

- ”Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Mehedinți au efectuat filtre pe caile de comunicații dinspre Porțile de Fier II, iar pe DN 56 A, in localitatea Hinova, zona Peco, au observat un vehicul ce se deplasa cu viteza, iar la aproximativ 150 de metri de intersecția cu DN6, vehiculul…