Urmărire pe o șosea din Alba In noaptea de 01/02 iulie 2020, in jurul orei 02,15, polițiștii Secției 1 Poliție Rurala Galda de Jos, in timp ce acționau pe raza localitații Șard, au efectuat semnal regulamentar de oprire unui autoturism al carui șofer a ignorat semnalul polițiștilor și și-a continuat drumul. Polițiștii au pornit in urmarirea autospecialei, pe care au gasit-o la liziera unei paduri de pe raza localitații Ighiu. Ulterior a fost identificat și un barbat de 30 de ani, din comuna Intregalde, care ar fi condus autospeciala și in legatura cu care polițiștii au stabilit ca avea permisul de conducere suspendat. Fața… Citeste articolul mai departe pe proalba.ro…

Sursa articol si foto: proalba.ro

