- O maimuța a evadat de la gradina zoologica din Piatra Neamț și se plimba nestingherita pe strazi. Zeci de pompieri și jandarmi incearca sa prinda animalul care s-a urcat pe acoperișurile caselor. UPDATE 18:45: Maimuța din specia macac, care a evadat de la gradina zoologica din Piatra Neamț, a fost prinsa.…

- O maimuta a evadat, sambata, din gradina zoologica din Piatra-Neamt si s-a refugiat pe o casa situata in apropiere. Animalul este din specia macac și poate fi periculos atunci cand este incolțit. Proprietarii casei au vazut maimuța și au chemat speriați echipajele de urgența, dar polițiști…nu prea au…

- Primarul municipiului Piatra Neamt, Dragos Chitic, a declarat ca impreuna cu reprezentantii ISU Neamt incearca sa gaseasca cea mai buna solutie de prindere a maimutei care a evadat de la Gradina Zoologica. "Gradina zoologica este proprietate publica, dar este in administrarea unei firme private.…

- Este alerta in Piatra Neamt, dupa ce o maimuta de la Gradina Zoologica din oras a evadat, sambata, din cusca in timp ce era dusa la un control medical, animalul alergand pe strazile orasului, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Autoutilitara data in urmarire pentru confiscare de autoritațile italiene, descoperita de polițiștii de frontiera la un control in Vama Cenad. Oamenii legii au confiscat autovehiculul, dupa ce au gasit nereguli intre seriile de pe caroserie și documente.

- Urmarire ca-n filme pe strazile Capitalei pentru prinderea unui sofer fara permis, care nu a oprit la semnalele politistilor. Tanarul de 27 de ani a incercat sa fuga de oamenii legii izbind cu masina sa autoturismul agentilor. Focurile de avertisment si cele trase in cauciucuri nu l-au convins sa traga…

- Un iesean beat crita a incercat sa fuga de o masina a Politiei de Frontiera, insa a fost prins in cele din urma, dupa o urmarire ca in filme. Politistii de la punctul Tutora au facut semn unui autoturism aflat in trafic sa traga pe dreapta, insa soferul acestuia, dupa ce a incetinit, a calcat pedala…

- Scene șocante in București și in localitatea Pantelimon: Poliția a urmarit mai mulți kilometri un șofer care nu a oprit la semnele agentilor. Fugit din Capitala, barbatul a intrat cu mașina in Pantelimon și a lovit mai multe autoturisme, ranind grav o persoana.Citeste si: Petitie FARA PRECEDENT:…