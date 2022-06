Stiri pe aceeasi tema

- Nr. 194 din 30 Iunie 2022 RETINUTI PENTRU FURT CALIFICAT Politistii Sectiei 2 Urbane Timisoara efectueaza cercetari fata de doi barbati, in varsta de 31 si 36 de ani, banuiti de furt calificat in municipiul Timisoara. Banuitii au fost introdusi in Centrul de Retinere si Arestare Preventiva din cadrul…

- Un tanar de 26 de ani a fost prins de polițiștii clujeni dupa ce a furat un telefon mobil dintr-o mașina parcata in cartierul Maraști.Pe lang faptul ca a furat telefonul, tanarul este banuit ca a furat un portofel plin cu acte, carduri bancare și suma de 350 de lei cash, din interiorul unui magazin…

- La data de 4 iunie 2022, polițiștii din Zlatna au identificat și reținut un barbat de 30 de ani, din comuna Ighiu, județul Alba, care este banuit de savarșirea a doua fapte de furt. In sarcina acestuia s-a reținut faptul ca, in noaptea de 31.05/01.06.2022, ar fi sustras, din scara unui bloc de locuințe…

- Polițiștii Secției 5 Urbane Timișoara au reținut trei barbați, in varsta de 28, 33 și 42 de ani, banuiți de comiterea infracțiunii de furt calificat in localitatea Dumbravița. Aceștia au fost introduși in Centrul de Reținere și Arestare Preventiva din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Timiș.…

- Doi barbați s-au batut in trafic cu topoare și au folosit spray paralizant. Totul a pornit de la o neințelegere in trafic, iar dupa ce imaginile au ajuns la oamenii legii, scandalagii au fost puși sub control judiciar. Incidentul a avut loc in sectorul 2 din București. In imaginile surprinse de o camera…

- Din verificari s-a stabilit faptul ca banuiții au profitat de neatenția persoanei vatamate și de faptul ca aceasta a lasat autotursimul parcat pe o strada din Buzau, fara sa o asigure și ar fi sustras un ghiozdan in care se aflau bijuterii, doua telefoane mobile, documente și sumele de 2900 de euro…

- In aceasta dimineața, in jurul orei 05:45, pompierii de la Detașamentul Pitești au intervenit in municipiul Pitești pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un autoturism care era parcat. Nu au fost victime, in urma incidentului s-au inregistrat doar pagube materiale. Autoturismul a fost degradat…

- Un adolescent in varsta de 15 ani a furat o masina din Deva, cu care a ajuns in municipiul Sibiu, unde a lovit patru autovehicule, el fiind blocat in trafic de alti soferi ca sa nu fuga pana la sosirea politistilor, a anuntat, luni, Inspectoratul de Politie al Judetului (IPJ) Sibiu.