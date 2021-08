Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii au plecat intr-o cursa nebuna prin Constanța dupa ce un șofer a refuzat sa opreasca. Mașina a fost intr-un final oprita cu focuri de arma, insa atat șoferul, cat și pasagerul din dreapta au luat-o la fuga. Cei doi au fost ulterior imobilizați de polițiști.Șoferul a avea o alcoolemie de 0,46…

- Luni seara Poliția orașului Salcea a fost sesizata prin S.N.U.A.U. 112 despre faptul ca pe DJ 208B din localitatea Siminicea a avut loc un eveniment rutier, iar conducatorul auto pare a fi sub influenta bauturilor alcoolice. Politistii deplasati la fata locului au stabilit faptul ca, in timp ce conducea…

- Ieri, 12 iulie 2021, in jurul orei 10.30, pe strada Victoriei din Cugir, un tanar, de 23 de ani, din Cugir, in timp ce conducea un autoturism, a intrat in coliziune cu o motocicleta, condusa de un tanar, de 25 de ani, din Cugir. In urma accidentului rutier, motociclistul și un pasager de pe motocicleta,…

- Doi tineri au fost prinși miercuri dupa ce au fost urmariți de polițiști in județele Botoșani și Suceava. Pentru prinderea lor, oamenii legii au tras mai multe focuri de arma, anunța Mediafax. Potrivit IPJ Botoșani, polițiștii faceau cercetari intr-un dosar privind infracțiuni contra patrimoniului.…

- Doi adulți și trei copii se aflau in casa. Tatal, in varsta de 41 de ani, a fost ucis cu un cuțit, mama a fost legata de calorifer, intr-o alta camera, iar fata cea mare, in varsta de 15 ani, a fost violata.Femeia și copiii ingroziți au sunat la 112 pentru a reclama evenimentul șocant. Fratele barbatului…

- Vineri seara, in jurul orei 20:00, un echipaj de poliție din cadrul Sectiei 2 Politie Rurala Ipotesti, in timp ce se afla in serviciul pentru controlul si supravegherea traficului rutier pe raza comunei Bosanci, a observat in trafic un autoturism care circula pe DJ 208 A, al carui conducator auto la…

- O patrula din cadrul Politiei orasului Salcea a oprit pentru control pe raza comunei Dumbraveni motociclul condus de un localnic de 20 de ani. Din verificarile efectuate de politisti in bazele de date, s-a constatat faptul ca, barbatul de 20 de ani nu detine permis de conducere pentru nicio categorie…