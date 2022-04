Stiri pe aceeasi tema

- Un sofer beat si fara permis a lovit marti noaptea o alta masina si un stalp de iluminat, pe bulevardul Ghencea, din Capitala. El era urmarit de politisti pentru ca nu oprise la semnalul acestora, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Marți dimineața, in jurul orei 00.05, polițiști din cadrul Brigazii Rutiere au efectuat semnal de oprire unui conducator auto, iar acesta nu s-a conformat. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Un accident in care au fost implicate 4 mașini s-a produs, sambata dimineața, in București, in zona Mihai Bravu. Unul dintre autoturisme a intrat intr-o patiserie. La fața locului au ajuns de urgența o ambulanța SMURD și un echipaj al pompierilor. Femeia care se afla la volanul mașinii care a intrat…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, o atentionare Cod galben de intensificari ale vantului, valabila pe parcursul acestei zile in 21 de judete si in Bucuresti. Potrivit meteorologilor, in intervalul orar 10.00 – 20.00, temporar, vantul va avea intensificari local in Moldova…

- Un accident feroviar a avut loc, miercuri, la o trecere la nivel cu calea ferata, in Timis. Un tren a lovit o masina in localitatea Peciu Nou, iar ca urmare a impactului, soferul a decedat. Potrivit autoritatilor din judetul Timis, soferul unui autoturism a intrat, miercuri, pe linia de cale ferata…

- O mașina a ambasadei SUA la București a lovit, marți, in nordul Capitalei, pe trecerea de pietoni, o femeie de aproximativ 40 de ani care traversa strada. UPDATE Reacția Ambasadei SUA „Ambasada SUA poate confirma faptul ca un autovehicul condus de un angajat al Ambasadei a fost implicat intr-un accident…

- O mașina a ambasadei SUA la București a lovit, marți, in nordul Capitalei, pe trecerea de pietoni, o femeie de aproximativ 40 de ani care traversa strada. Accidentul a avut loc pe Bulevardul Pipera, in orașul Voluntari, din Ilfov. O femeie de aproximativ 40 ani, angajata in traversare pe trecerea de…

- Autobuzele, troleibuzele și tramvaiele din București nu circula in aceasta dimineața. Mii de oameni, care au plecat de acasa la prima ora, au ramas blocați in stațiile in care mijloacele de transport nu au mai ajuns. Angajații STB au intrat in greva generala, sindicaliștii spunand ca revendicarile lor…