Stiri pe aceeasi tema

- Un incident terminat din fericire cu bine, dar cu o tanara speriata teribil, a avut loc duminica pe o strada din Gherla. In jurul orei 16.30, o șoferița care circula cu mașina pe strada Tudor Vladimirescu din oraș, ajunsa aproape de casa, a intenționat sa vireze la stanga, pentru a parca. In acel moment,…

- O femeie de 20 de ani a fost ranita, joi, dupa ce mașina in care era pasagera a fost lovita de un autoturism condus de un tanar de 19 ani, care a fugit de la fața locului. Șoferul incepator a fost prins dupa cateva minute de cautari, la domiciliu. Evenimentul rutier a avut loc pe DJ 674, la…

- O masina condusa de un tanar baut a intrat pe trotuar, la Sibiu, lovind doi pietoni care stateau langa un container de haine. Victimele, posibil oameni ai strazii, au fost grav ranite, fiind transportate la spital de echipaje ale SMURD si SAJ.

- Un tanar din Iași care a provocat un accident rutier i-a rugat pe polițiști sa ii conduca mașina cu grja, ca sa nu i se rastoarne berea din autoturism. Șoferul avea o alcoolemie de 1.16 mg/l litru alcool pur in aerul expirat și nici nu avea permis. Tanarul de 28 de ani din localitatea ieșeana […] Articolul…

- Un echipaj de ambulanța și poliția au intervenit joi la un accident rutier produs pe șoseaua Gherla – Cluj, in zona localitații Livada, la ieșirea spre Iclod. Evenimentul s-a produs in jurul orei 15,30, iar o mașina a ajuns in afara șoselei. Un barbat de 69 ani din Dej, in timp ce conducea autovehiculul…

- Inca o urmarire ca in filme pe strazile Iașului. Polițiștii ieșeni au incercat sa opreasca un șofer in trafic. Acesta nu s-a conformat și a calcat pedala de accelerație la fund. Dupa o urmarire in tromba, șoferul vizat a pierdut controlul volanului și a provocat un accident. Imediat dupa impact, șoferul…

- Doi barbați au fost raniți intr-un accident rutier produs in noaptea de duminica spre luni, intre localitațile Jucu și Apahida. In jurul orei 0.30, un autoturism marca Volkswagen, care circula pe șoseaua Gherla – Cluj, cu direcția Cluj-Napoca, ajuns la sensul giratoriu a trecut peste acesta, iar mașina…

- Un accident rutier s-a produs vineri dimineața in jurul orei 8.15 pe șoseaua Gherla – Cluj, in zona localitații Iclod, in condiții de ceața. foto primite de la Dragoș Un șofer in varsta de 23 de ani, din Mintiu Gherlii, care crcula pe DN1C, din direcția Gherla spre Cluj-Napoca, la kilometrul 34+950…