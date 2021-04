Stiri pe aceeasi tema

- In data de 11 aprilie 2021, in jurul orei 02:30 polițiștii de Ordine Publica din cadrul Poliției orașului Recaș au efectuat semnal de oprire unui autoturism care circula pe raza localitații Recaș, in vederea stabilirii scopului prezenței pe raza localitații. Conducatorul autoturismului nu s-a conformat…

- In ziua de 08.03.2021, intre orele 16.00 – 20.00, politisti din cadrul Serviciului de Ordine Publica impreuna cu polițiști din cadrul Politiei municipiului Suceava si jandarmi de la I.J.J. Suceava, au actionat in zona localurilor publice și a restaurantelor din municipiul Suceava, pentru prevenirea…

- Salvatorii au fost chemați sa intervina la un accident rutier pe autostrada A1, km 426, in apropierea localitații Margina. Din primele cercetari efectuate a rezultat faptul ca un barbat in varsta de 40 de ani a condus un autoturism din directia Lugoj inspre Margina, iar la km 426, a intrat in coliziune…

- Polițiștii de frontiera din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontiera Sighetu Marmației au descoperit și confiscat, in urma unor acțiuni declanșate in zona de competența, 1.500 pachete țigari de contrabanda, precum și o mașina folosita la in activitatea infracționala. Conducatorul auto,…

- Polițiștii din Timiș sunt in alerta dupa ce, in aceasta seara, un șofer nu a oprit pe șoseaua care leaga Beregsau Mare de Sacalaz. Un echipaj de la Poliția Rutiera a observat, in jurul orei 18,45, ca un Mitsubishi avea partea din fața lovita și cand i-au facut semn șoferului sa opreasca, acesta a accelerat.…

- Urmarire cu focuri de arma, luni seara, in zona localitații Sacalaz. Polițiștii au folosit armamentul din dotare, dupa ce un șofer nu a oprit la semnalele lor. Individul a abandonat ulterior mașina și a reușit sa fuga.

- Ancheta penala intr-o comuna din Timiș dupa ce polițiștii au gasit intr-o mașina incendiata cadavrul carbonizat al unui barbat. Cazul a fost sesizat la 112 de un trecator care a zarit mașina fumegand și a chemat autoritațile.

- Imagini terifiante petrecute in plina strada, in centrul orașului Cluj-Napoca. O adolescenta de 15 ani a fost rapita de catre trei barbați, joi seara, iar la un moment dat a reușit sa iasa din mașina, potrivit Monitorul de Cluj.Totul s-a intamplat joi, in jurul orei 18:40. Imaginile, surprinse de o…