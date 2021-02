Stiri pe aceeasi tema

- Politistii timiseni au fost obligati sa faca uz de arma, in aceasta seara, in urmarirea unui sofer care a refuzat sa opreasca la semnalizarea lor. Urmarit de politisti, soferul si-a abandonat masina pe camp, langa Sacalaz, fiind cautat in continuare. Membrii unui echipaj de la Politia Rutiera au observat,…

- Politia Rutiera a sanctionat contraventional administratorul DN 18 - Pasul Gutai pentru deszapezirea tarzie pe aceasta artera in cursul serii de luni, a informat purtatorul de cuvant al IPJ Maramures, Cecilia Grozavu. "Politistii rutieri au sanctionat contraventional administratorul drumului pentru…

- Duminica, in jurul orei 1 dimineata, un echipaj al Politiei Rutiere din Brad pozitionat pe marginea Drumului National 74, in Criscior, a observat o masina al carui sofer, in momentul in care a trecut pe langa autospeciala de Politie, a marit viteza de deplasare, a transmis adevarul.ro. Politistii au…

- Descoperire macabra, in aceasta dimineața, dupa un apel la 112 – un cadavru a fost gasit carbonizat intr-o mașina. Vehiculul a fost descoperit la ieșirea din localitate, pe camp, la capatul strazii Bucegi. Cadavrul era așezat pe locul șoferului, iar mașina era, de asemenea, distrusa de flacari. Polițiștii…

- In judetul Timis, in ultimele 24 de ore, alte 162 de persoane au fost confirmate cu Covid-19, fiind efectuate 533 de teste. Rata de infectare in Timis a scazut la 3,04, dupa ce in ziua precedenta a fost 3,08. Persoanele infectate din judetul Timis sunt din urmatoarele localitati: Timișoara –83; Sacalaz-…

- Scandal in trafic, duminica seara, in Calea Șagului din Timișoara. Doi tineri de 22 și 19 ani au fost saltați de poliție dupa ce au batut un batran in trafic, iar apoi au incercat sa scape. Polițiștii și-au dat seama ca unul dintre cei doi era drogat in mometnul in care i-au prins.

- Percheziții ale polițiștilor la doua adrese din Timișoara. Oamenii legii au descins la locuințele unui individ banuit ca ar fi depozitat bunuri furate. Ancheta oamenilor legii a plecat inițial de la un copil de 14 ani care a furat o bicicleta.

- Zece agenti si fosti agenti de politie de la Serviciul Rutier au fost trimiși in judecata, acuzați ca au luat mita pentru a trece cu vederea infracțiuni rutiere. Unul dintre polițiști ar fi primit mita un tort pentru nunta, iar altul saci cu concentrate pentru pui, relateaza Mediafax.Potrivit…