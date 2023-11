Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentantii Inspectoratului de Politie al Judetului Olt au anuntat ca politistii Serviciului Rutier Olt, care desfasurau activitati pe Drumul Expres 12, in apropierea localitatii Birza, au depistat vineri, la ora 01.30, autoturism ce circula cu viteza de 227 de km/h, pe un sector de drum cu limita…

- Politistii din Olt au urmarit un sofer de 20 de ani care circula cu 227 km/h pe Drumul Expres 12 si au tras focuri de arma pentru a-l opri. El a fost amendat cu peste 5.000 de lei si i-a fost suspendat permisul pentru 270 de zile, transmite News.ro.

- Un sofer a fost depistat de politistii din Olt in timp ce circula cu 248 km/h pe Drumul Expres 12, pe un sector de drum cu limita maxima de viteza de 120 km/h. El a ramas fara permis timp de patru luni, anunța News.ro. Citește și: Aproape 800 de permise auto reținute intr-o zi: pentru […]

- IPJ Ilfov anunta, miercuri seara, ca politistii din Magurele au efectuat semnal regulamentar de oprire unui autoturism, care fusese inregistrat cu aparatul radar, circuland cu viteza de 85 de km/h, pe un tronson de drum, din localitatea Jilava, unde limita maxima de viteza este de 50 km/h. ”Intrucat…

- Un tanar de 21 de ani care nu a oprit la semnalele polițiștilor a fost urmarit in noaptea de sambata spre duminica in județul Suceava. Pentru prinderea tanarului, care a abandonat mașina și a fugit intr-o zona cu vegetație, polițiștii au tras 5 focuri de

- Un tanar de 21 de ani care nu a oprit la semnalele polițiștilor a fost urmarit in noaptea de sambata spre duminica in județul Suceava. Pentru prinderea tanarului, care a abandonat mașina și a fugit intr-o zona cu vegetație, polițiștii au tras 5 focuri de avertisment.Potrivit IPJ Suceava, in jurul…

- Polițiștii de la rutiera din Ilfov l-au urmarit pe vitezoman și asta pentru ca nu a oprit la semnalele agenților. Circula cu o viteza record și cu o mașina fara placuțe de inmatriculare.S-au tras șase gloanțe pentru oprirea autoturismului. S-a baricadat in mașina și pentru extragerea lui, polițiștii…

- Polițiștii de la rutiera din Ilfov l-au urmarit pe vitezoman și asta pentru ca nu a oprit la semnalele agenților. Circula cu o viteza record și cu o mașina fara placuțe de inmatriculare. S-au tras șase gloanțe pentru oprirea autoturismului. S-a baricadat in mașina și pentru extragerea lui, polițiștii…