- Politistii din Ilfov au participat, duminica, la o actiune de prindere a unui sofer suspectat de comiterea unei infractiuni si care conducea un autoturism fara placute de inmatriculare pe DN 1, intre Bucuresti si Ploiesti. Barbatul nu a oprit la semnalele politiei si si-a continuat drumul inclusiv…

- Urmarire in trafic, duminica dimineața, pe DN1, in Ilfov. Un șofer cautat de poliție a fost gasit in timp ce gonea cu o mașina fara numere de inmatriculare. Barbatul a refuzat sa traga pe dreapta la semnalul agenților. Ca sa-l opreasca, polițiștii au tras mai multe focuri de arma, inclusiv in cauciucurile…

- Un barbat a furat, joi, autoturismul unei gravide din fața unui magazin din comuna Cumpana si a plecat cu el la Constanta. Polițiștii l-au depistat si oprit in trafic, dupa ce acestia au tras sase focuri de avertisment. Hoțul a facut un accident in zona G

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN 1, localitatea Balotești, județul Ilfov, s-a produs un accident rutier in care au fost implicate 2 autoturisme.In urma impactului a rezultat ranirea unei persoane, care urmeaza a fi evaluata medical.Circulația rutiera…

- Eveniment Oprit in trafic pentru viteza, un șofer din București a fost depistat și cu alcoolemie 0,65 mg/l septembrie 11, 2023 10:04 Duminica, 10 septembrie, in jurul orei 16.00, polițiștii din cadrul Serviciului Rutier Teleorman au oprit in trafic, pentru incalcarea regimului legal de viteza, in…

- Politistii din Botosani au tras, duminica dimineata, cinci focuri de arma pentru a opri un sofer care a refuzat sa opreasca la semnalele lor, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean, Delia Neniscu.

- FOCURI DE ARMA TRASE DE POLITISTI SI URMARIRE A UNUI TANAR CARE A REFUZAT SA OPREASCA LA SEMNAL. CONDUCATORUL AUTO NU AVEA PERMIS SI CONSUMASE ALCOOL In cursul nopții trecute, ora 23:50, polițiștii Secției 9 Poliție Rurala Odobești, aflandu-se in comuna Broșteni, au efectuat semnal de oprire unei autoutilitare,…

- Doi agenți de poliție, aflați in timpul liber, au observat marți, in trafic, pe strada Tudor Vladimirescu din Cluj-Napoca, un autoturism condus haotic. Cei doi polițiști au depașit imediat autoturismul și l-au oprit, dar șoferul a fugit de la fața locului. „La data de 22 august a.c., in jurul orei…