Urmarire ca in filme pe strazile din Targoviște, sfarșita cu spitalizarea a doi copii și mai multe autovehicule distruse. Șoferul, un tanar de 27 de ani, s-a ales cu dosar penal pentru vatamare corporala din culpa și distrugere. Urmarire ca in filme in Targoviște Barbatul nu a oprit la semnalele polițiștilor, iar cursa nebuna prins