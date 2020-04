Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 36 de ani este cercetat de polițiști dupa ce a anunțat ca a savarașit o tentativa de omor! In timp ce se afla intr-un taxi, aceasta l-a atacat pe șofer cu un cuțit de mai multe ori.

- Scene de groaza au fost surprinse in localitatea Maruntei, judetul Olt. Un barbat a dat cu masina, intentionat, peste o adolescenta in varsta de 14 ani. Omul era deja condamnat pentru violenta domestica, dupa ce si-a sechestrat si batut sotia.

- O pasagera din Constanta a fost ranita dupa ce masina in care se afla a fost proiectata in alte trei autoturisme parcate.Potrivit IPJ Tulcea, in dupa amiaza zilei de 5 martie a.c., un barbat de 53 de ani, din Tulcea, in timp ce conducea un auto pe strada 1848, din municipiu, nu s a asigurat la schimbarea…

- Un barbat in varsta de 49 de ani a fost gasit mort intr-un taxi pe care l-a parcat in zona Super-Copou din Iași, dupa ce a suferit un stop cardio-respirator. Coordonatorul UPU-SMURD Iasi, Diana Cimpoesu, a declarat, astazi, ca barbatul a fost gasit de un echipajul de prim ajutor, dupa ce sotia acestuia…

- Un sofer care a lovit cu masina un barbat din localitatea Falcoiu, judetul Olt, apoi a fugit de la locul accidentului, a fost identificat de oamenii legii cu ajutorul criminalistilor din Cluj.Suspectul a fost gasit dupa trei zile, in Caracal, potrivit digi24.ro. Potrivit Politiei Olt, accidentul s a…

- Un grav accident rutier a avut loc, in urma cu putin timp, la iesire din municipiul Constanta, spre Valu lui Traian.Medicul Diana Claudia Tatarici, purtatorul de cuvant al SAJ Constanta spune ca victima, care fusese incarcerata, intr un autoturism rasturnat, a decedat.Revenim cu detalii Sursa foto:…

- Cadavrul congelat al unui barbat a fost gasit intr o masina parcata pe Splaiul Independentei din Bucuresti, in apropiere de Casa Poporului.Din primele informatii, trupul acestuia avea rani, motiv pentru care exista o suspiciune de crima, scrie observator.tv. Alarma s a dat vineri seara, printr un apel…

- Un barbat de 37 de ani, care in repetate randuri si-a alimentat masina cu benzina, intr-o statie din municipiul Constanta, plecand fara sa plateasca, acesta montand la autovehicul diferite numere de inmatriculare false, a fost depistat si retinut de politisti, urmand sa fie prezentat joi instantei…